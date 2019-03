Por último, Achával afirmó: “Esta es una gestión que no piensa en la gente, y que sólo vino a Pilar a gobernar para unos pocos. Y ejemplos como el Código de Planeamiento Urbano, que era una guía de inversiones para sus amigos; la privatización del Microestadio Municipal o el proyecto de remate de las tierras del Pellegrini, lo demuestran”. Y concluyó: “Son muchas las cosas que los pilarenses le reclaman a Ducoté y esto confirma el fracaso de su gestión”.

Sobre la situación económica y social, Achával declaró: “No escuchamos al Intendente hacer referencia al terrible ahogo de tarifas, de aumentos, de caída del consumo o de desempleo que hay. Y ese sea quizás el tema que más preocupada tiene a la gente. Como nunca antes se había visto en Pilar, esta gestión destruyó los proyectos de cientos de pilarenses que, culpa de un gobierno que se dedicó a ahogarlos, tuvieron que bajar sus persianas. De la misma manera, muchos clubes de barrio e instituciones tuvieron que cerrar sus puertas por no poder pagar una factura de luz o de gas. Y como consecuencia de una economía que sigue enfriándose, miles de personas perdieron también su puesto de trabajo”.

Refiriéndose a la salud, uno de los temas más criticados de la gestión, Achával comentó: “El sistema está colapsado y no da abasto para atender a las necesidades de la gente. Por eso, en Pilar siguen habiendo tristes casos como el de los 9 niños que hace poco perdieron a su mamá porque en el Hospital no había camas para atenderla”.

“Hay cuestiones mínimas, de mantenimiento de zanjas, del espacio público o de limpieza que no se resolvieron ni en el centro de las localidades, ni en los barrios. Son muchos los vecinos que ya perdieron la esperanza de que la gestión de Ducoté arranque y les resuelva algún problema”, declaró Achával. “Las obras de infraestructura que Ducoté dijo que iba a hacer solo quedaron en promesas y al día de hoy, cada vez que en Pilar llueve, las inundaciones son una triste realidad que afecta a muchos vecinos”, agregó después.