Ante esta situación, el personal de la fuerza montó un operativo en las inmediaciones de donde estaría viviendo el buscado. Al paso de unas horas, los policías lo reconocieron y lo detuvieron inmediatamente sobre la calle Dr. Ignacio Pirovano al 1.000, José C. Paz.

Como resultado de tareas de inteligencia criminal, el Ministerio de Seguridad de la Nación detuvo a Mathias Bordon Facetti, que contaba con pedido de captura internacional por la Justicia Paraguaya por haber robado un banco el pasado 24 de enero en el país vecino. El operativo fue llevado a cabo por la Policía Federal Argentina en conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires en José C. Paz.

Detuvieron en José C. Paz a un ladrón de bancos paraguayo