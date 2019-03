No es el primer encuentro entre los dirigentes, ya que el mandatario salteño ya había estado junto...

Y cerró con una frase contundente: “Como dijo hoy la gobernadora María Eugenia Vidal, la realidad no se cambia con relatos, se cambia con hechos, y aquí, en este discurso, están los hechos que confirman el cambio en Tres de Febrero”.

Sobre las obras profundas en los barrios repasó las transformaciones que están en marcha en Barrio Derqui, Ejército de los Andes y Villa Risso. “Están terminando las décadas de olvido con obras que los integra definitivamente a Tres de febrero. Agua y cloacas, calles, espacios verdes, luminarias, y algo mucho más importante, la sensación de ya no ser ciudadanos y ciudadanas de segunda”, sentencio el jefe comunal.

En educación hizo hincapié en las reformas edilicias en el 70 por ciento de los jardines municipales y en las escuelas públicas provinciales con el Fondo Educativo Municipal. Asimismo, llamó a la reflexión para que la discusión paritaria docente no altere el inicio de clases.

Remarcó la importancia de las políticas públicas en salud que son claves para el crecimiento en Tres de Febrero, como la llegada del sistema de emergencias SAME y de la Red Amba Salud que transformará la atención primaria en las salitas municipales.