Así lo confirmó el presidente del bloque de diputados de Sergio Massa en la Provincia, Rubén Eslaiman, tras el discurso de la gobernadora María Eugenia Vidal en la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura. Cuestionó el mal manejo del Ejecutivo con los gremios docentes.

“Vidal demostró en el discurso de apertura de sesiones del último año de su mandato que es una gobernadora que no se hace cargo de los graves problemas que aquejan a los bonaerenses. No ha defendido en estos tres años a los ciudadanos de esta Provincia ante las consecuencias trágicas de las políticas económicas de su presidente Macri”, aseguró Eslaiman.

Asimismo, hizo hincapié en el fracaso de la política económica de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, con el cierre permanente de pymes, las pérdidas de fuentes de trabajo, los tarifazos, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, incluso del de los trabajadores del Estado, y “mientras esto pasa Vidal ha permanecido indiferente sin defender a la Provincia y a su gente, por eso decimos que Vidal es Macri”, aseguró.

“Y en este sentido -continuó Eslaiman- no nos debe llamar la atención que como buena representante de Cambiemos haya pronunciado un discurso de campaña electoral y no de estadista, o de gobernante seria de la principal provincia del país, cumpliendo con una característica de este gobierno, viven en campaña, hablan pensando en los votos, pero son muy malos gobernando y no piensan en los ciudadanos que sufren en sus vidas cotidianas esta política de ajuste”.

En otro orden, y en referencia al conflicto docente que mantiene incierta el comienzo de clases dejando sin clases a más de dos millones y medio de chicos, el titular de la bancada massista se preguntó “¿por qué la gobernadora desaprovechó tanto tiempo sin negociar con los docentes?”. Será porque este conflicto le sirve ante la falta de gestión, o porque su gurú Durán Barba le dice que enfrentar a Baradel le trae votos mientras tanto los alumnos son rehenes. Es lamentable”, sentenció.