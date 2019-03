La iniciativa es organizada por la Secretaría de Gobierno municipal, incluye distintos juegos, como inflables, toboganes y vóley acuático, metegol, entre otros. También están presentes en el predio stands de Defensa Civil y el COM, para las familias que deseen asesorarse sobre distintos temas relativos a dichas áreas.

