“No vamos a dejar que nada ni nadie nos robe lo que podemos ser. Los bonaerenses saben que durante años no tuvimos respuestas”, advirtió.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció hoy que la obra pública, la educación, la salud y la lucha contra las mafias serán los principales objetivos de su cuarto año de mandato, al inaugurar el 147 período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense.

Según la mandataria, “hoy hay un gobierno que se hace cargo, que da la cara, que no le echa la culpa a otros, que no defiende privilegios y que pone como prioridad a los bonaerenses”. “Ya no se oculta la verdad. Por eso, en un año donde van a escuchar muchos discursos y posiciones, una vez más, como lo hice siempre, voy a hablar de los hechos, sin verso”, añadió.

“La realidad no se cambia con relatos. La realidad se cambia con trabajo, dando las peleas difíciles y no bajando los brazos. Vamos a seguir reclamando por lo que falta que es la actualización del Fondo del Conurbano. Claro que tiene costos dar estas peleas, incluso cuando las das dentro de tu propio espacio político, pero me eligieron para defender los intereses de los bonaerenses. Eso no es negociable”, aseveró.

En su discurso ante la Asamblea Legislativa provincial, Vidal dijo que “parte del legado que vamos a dejar al próximo gobernador, sea del color político que sea, es que cuente con más recursos”. “Y las peleas como las que estamos dando contra los narcos, contra las mafias y los delincuentes, que serían imposible dar sin el gobierno nacional”, remarcó.

“Yo defiendo esta provincia sin construir una carrera política. No estoy acá para usar a la Provincia como un trampolín. La Provincia necesitaba que la quieran, que la cuiden y que la protejan. Eso es lo que estamos haciendo. Pasamos de una Provincia que no podía pagar los sueldos y aguinaldos a una que el año pasado, a pesar de las dificultades, adelantó el aguinaldo en julio y en diciembre a más de 600 mil familias”, afirmó.

La mandataria subrayó que “pasamos de una provincia que invertía muy poco en infraestructura a una que invierte más del doble”. “Sumando el presupuesto de este año, van a ser 246 mil millones de pesos destinados a obras. Son respuestas concretas que llegan para quedarse y que a los bonaerenses no nos saca nadie”, entendió.

Asimismo, remarcó que, “más que nunca en estos días, queremos que quede claro qué es para nosotros defender la educación pública”. “Durante años no se priorizó la inversión, ni se impulsaron políticas públicas consolidadas en el tiempo. No solo nos estamos ocupando de cambiar lo que estaba mal sino que empezamos a poner las bases para tener una educación pública de calidad. Por eso cada vez que nos sentamos a hablar sobre la educación pido que lo hagamos con la verdad sobre la mesa. Los verdaderos protagonistas son los chicos, sus familias y los docentes. Lo más importante tiene que ver con ellos. Impulsamos una transformación histórica que cambie para siempre la educación pública en la Provincia”, subrayó.

“Queremos recuperar la educación pública, que sea una herramienta que iguale las oportunidades y que a la vez impulse a nuestros chicos a superarse. La escuela pública es un puente y un lugar de esperanza para el ascenso social. En este camino, el trabajo que realizan los docentes es fundamental”, continuó.

Respecto de la obra pública, manifestó: “Terminamos 1800 y para el fin del mandato van a ser 1100 más. Son 215 kilómetros de ruta pavimentada, más de 1300 kilómetros repavimentados, 300 obras hidráulicas terminadas y 300 kilómetros de cañerías renovadas. ¿Falta? Por supuesto. Pero cada obra terminada trae una solución concreta y una provincia mejor. Marca un antes y un después”.

“Desde el 10 de diciembre de 2015 -continuó- la seguridad es una prioridad. No importa cuántas peleas haya que dar. No importa cuántas mafias haya que enfrentar. No importa si esto era como decían muchos “el sistema” que funcionaba en la Provincia. Era imposible que los bonaerenses vivamos seguros. Pero empezamos a dar la pelea para tener la Policía que nos merecemos”.

Vidal puntualizó que “protegemos a los buenos policías y separamos a los malos”, y mencionó que “800 de ellos están presos e hicimos público el Registro de Policías Exonerados”. “Pusimos en primer lugar la transparencia y la formación. Desde el rango de oficial inspector todos tienen que presentar su Declaración Jurada y ya tenemos 34 mil presentadas. Duplicamos el período de capacitación, incorporamos nuevos contenidos y pusimos un sistema de reentrenamiento permanente. En equipo con el gobierno nacional pusimos más agentes en los lugares peligrosos y más de dos mil policías de la Provincia que estaban haciendo tareas administrativas ya están en la calle realizando el trabajo para el que se formaron. Refaccionamos comisarías e invertimos en tecnología”, destacó.

“Nadie puede borrar lo que logramos en estos años ni detener las reformas profundas que hicimos realidad. Esta transformación llegó para quedarse porque va mucho más allá de una gobernadora o de un equipo de gobierno”, entendió.

“Esto marca que avanzamos en un camino de esperanza que nos lleva a un futuro mejor, marca un nuevo rumbo para la Provincia. Hemos demostrado que se puede trabajar en política sin enriquecerse, mostrando cómo se vive”, señaló la gobernadora. Y expresó que “hemos demostrado que se puede gobernar respetando a las instituciones, respetando la diferencia de poderes y dialogando con todas las fuerzas políticas; que se puede empezar y terminar obras; que se puede avanzar con las obras del Salado para evitar inundaciones y recuperar más de un millón de hectáreas productivas; que se puede pelear contra las mafias, que pueden ir presos ex jueces corruptos, barra bravas criminales y dirigentes ladrones, aun peleando contra el miedo y las amenazas”.

“Que se puede -continuó- pelear contra los privilegios y hacer que los recursos que son de todos vayan a la gente y no a unos pocos. Que se puede hacer política sin gritos, sin mentiras, sin agredir a los que piensan distinto. Que se puede gobernar sin relato y dar la cara, diciendo la verdad, incluso cuando hay dificultades. Este es el alma del cambio, que somos realmente distintos. Demostramos que somos mucho más que nuestra historia y que los errores del pasado. Solo necesitábamos animarnos. Cambiamos porque estábamos hartos de mentiras, queríamos construir desde la verdad. Porque esa verdad dura, difícil, es nuestra. La reconocemos. Podemos mirarnos a los ojos con la verdad y trabajar para tener el futuro que queremos”.

“Quiero una provincia donde gana el que se esfuerza. Quiero una provincia donde nuestros chicos tengan las herramientas para crear y hacer realidad el mundo que sueñan. Quiero una provincia donde nuestros campos, nuestra energía, nuestra industria llegue a todo el mundo. Quiero una provincia de pie. De pie señores. Como estuvieron los bonaerenses todos estos años esperando más de nosotros, los dirigentes. De pie porque no hay dificultad que vaya a derribarnos si trabajamos juntos. De pie porque esta es nuestra casa y no vamos a dejar que nada ni nadie nos robe lo que podemos ser”, finalizó Vidal.