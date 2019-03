“Con mucha humildad y cariño, aquellos que todavía no lo hayan hecho, permítanme recomendarles que abran su corazón y que intenten enamorarse de esta ciudad. En la medida de que seamos más, vamos a tener la ciudad más hermosa del mundo”, concluyó el intendente.

En materia de educación, Tagliaferro recalcó: “Lo que me duele con un tema importante como la educación es que los que gobernaron los 20 años anteriores ahora nos dicen y nos señalan lo que tenemos que hacer con las escuelas. Cuando las recibimos se nos caían encima”. Y detalló: “Terminemos con el humo. Nosotros hacemos. Hoy llegamos con obras al 55% de los establecimientos educativos estatales provinciales de Morón. Para cuando finalicemos las obras que tenemos planificadas, habremos cubierto el 80%”. En total, entre las intervenciones impulsadas a través del Fondo Educativo y las refacciones en cocinas y comedores ejecutadas con los aportes del Servicio Alimentario Escolar, durante 2019 se realizarán 84 obras en 73 instituciones.

“Cuando asumimos solo funcionaban 60 cámaras de seguridad. Nosotros no ponemos carteles, ponemos cámaras. Hoy tenemos 589 operativas, que incluyen 300 cámaras con lectura de patentes y vamos a terminar 2019 con 770. A fin de año, por cada equipo encendido en octubre de 2015, tendremos funcionando 12 de última generación”, indicó.