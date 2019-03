La noticia llegó al Whatsapp de SMnoticias. Se trata de un empleado de la Municipalidad de José C....

“Agradezco a cada uno de los concejales por su esfuerzo, porque sin ellos esta tarea no hubiera sido posible. En las diferencias se crece y por eso tenemos que construir un Hurlingham mejor para todos”, finalizó.

En cuanto a la salud, Zabaleta indicó que desde el Municipio se la entiende como “un derecho y no como un bien de mercado”, y asimismo añadió: “Remodelamos la neonatalidad y pusimos en valor los centros de salud”.