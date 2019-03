Fue un alegre e inolvidable cierre de colonias con música, baile, comida y fogón incluido para los cientos de abuelos sanfernandinos que participaron. Junto a ellos estuvo el diputado provincial Juan Andreotti, quien destacó. “Nos llena de alegría y nos da mucho orgullo que los abuelos sientan que San Fernando los cuida”, dijo.

La colonia de tercera edad de San Fernando festejó, en compañía del diputado provincial Juan Andreotti, con un baile y fogón el haber compartido un verano de muchas actividades. Durante la temporada, los abuelos realizaron Yoga, Pilates, Natación, Ritmos Latinos, Aquagym, Tejo, Sapo, Folklore y Tango.

El legislador provincial, acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, y el secretario de Educación y Deporte, Carlos Traverso, expresó: “Es nuevamente una alegría que transcurrió todo el verano y nuestros abuelos han podido disfrutar uno de los lugares más lindos que tiene San Fernando, el Polideportivo 3, al lado del río, haciendo actividades y disfrutando, luego de todo el esfuerzo que han hecho toda su vida. En parte son responsables de que esta ciudad tan linda sea lo que es hoy; han puesto su granito de arena para tener una ciudad mejor”.

Y agregó: “Hoy es tiempo de que disfruten, y nosotros intentamos que así sea; estamos cerca de ellos, generando un grupo de profesores al que agradecemos por el cariño y dedicación que ponen día a día”. “El cariño que nos brindan los abuelos nos llena de alegría, y nos da mucho orgullo que sientan que San Fernando los cuida, porque una sociedad que no cuida a sus mayores no tiene destino y hoy, en San Fernando, los estamos cuidando”, finalizó.

En cuanto a los agasajados, que pasaron una tarde inolvidable, Graciela Camerano destacó: “Es lo más maravilloso que hay, había venido hace años, y cuando volví me encontré con esta maravilla, desde el lugar que es hermoso, lleno de naturaleza, y tan bien cuidado, los profesores que son un amor, con calidez humana y cariño. Es lo más grande que hay, porque no es sólo para los jubilados, la cantidad de chicos contenidos; es una forma de hacer patria para toda la gente, y no con palabras. Estoy muy agradecida como sanfernandina, porque San Fernando dio un giro que es otra ciudad que está cada vez más linda”.

Roberto Domínguez, presidente de Sociedad Artesanos del Dique, agregó: “Destaco lo que está haciendo el intendente Luis Andreotti por los jubilados, reconociéndole todo lo que nos está brindando, haciendo un esfuerzo tremendo junto a la comunidad para darnos alegría, polideportivos, salud y prolongación de vida que es lo más importante. Y a Juan Andreotti lo apreciamos mucho, porque se fue haciendo en la política a través de sus padres, es un magnífico ejemplo de juventud dedicada a la comunidad”.

Claudia Pujol, del barrio Crisol, dijo: “Es el segundo año que vengo, y la verdad que éste fue espectacular. Los profes son geniales y la gente divina. Me encanta que venga Juan Andreotti, que nos saluda uno por uno, y escucha cuando le hablan; está buenísimo que esté tan cerca de la gente”.

Eva Angelina, del centro de San Fernando, expresó: “Estoy feliz, pasando una noche maravillosa y disfrutando; más no podemos pedir. Todo lo que ha hecho Luis Andreotti por nosotros es extraordinario. Me parece bárbaro, estamos orgullosos de tener alguien que realmente piense en los jubilados”.

“La verdad que esto es increíble y tan grande. Hay que agradecerle mucho a Luis Andreotti; ha levantado a San Fernando. Y me encantó lo de Juan Andreotti, que es joven y se ocupa de nosotros que somos grandes. La verdad que es un ejemplo, estamos en buenas manos. Y gracias a todos los que trabajan para nosotros”, finalizó Nelly Tombolini, también de la zona céntrica de San Fernando.