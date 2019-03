“De los 135 intendentes, no conozco a muchos que se hayan puesto a la cabeza de una obra así de infraestructura en salud, un tema tan delicado, y eso me pone orgulloso”, sentenció.

Por su parte, Torres expresó: “Felicito a Nicolás y a todo su equipo por esta obra, que es muy importante. Recorro toda la Provincia y no he visto una inversión así en infraestructura, sobre todo en salud. Apostar a darle una mayor calidad de vida de los vecinos a través de esta obra es muy significativo, los pilarenses tienen que estar orgullosos de esto”.