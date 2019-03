La directora general de Mantenimiento y Obras Municipales, Isabel Dumas, detalló los trabajos de renovación que tienen lugar en le Primaria 6 y la Secundaria 23. “Estamos en la etapa final de obra y cuando quisimos colocar el cielo raso de la primaria nos dimos cuenta que la aislación térmica se encontraba en un estado de deterioro importante porque era de lana de vidrio, algo que ya no se utiliza más. Encontramos un producto muy moderno que se utiliza en todo el mundo que es el poliuretano proyectado. Este material ayuda a reducir considerablemente la radiación solar y la incidencia térmica”.

