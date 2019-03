Finalmente, la subsecretaria de Educación volvió a tomar la palabra y destacó el crecimiento del sistema educativo no formal del Municipio. “Habrá alrededor de 1000 chicos, porque se sumó el turno tarde en todos los jardines maternales. Más chicos en más salas generan un montón de situaciones, y estos eventos se pueden producir por la cantidad de niños, así que haremos recreaciones constantes de las situaciones complejas que debemos resolver los docentes”, cerró.

La subsecretaria de Educación, Mariana Miola, expresó: “Este es un tema que siempre nos preocupa. Estos eventos que simulamos y recreamos son justamente para estar preparadas si alguna vez nos pasa algo, espero que nunca. Lo hacemos constantemente venimos a lo largo de siete años haciéndolo en los jardines, y no va a ser el último porque debemos saber cómo actuar en los momentos de crisis o urgencias con niños”.