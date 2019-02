“Nosotros trabajamos siempre pensando en lo mejor para los vecinos. Además de pedirle al intendente que en un año de crisis económica al esfuerzo lo haga el Municipio y no los contribuyentes, conseguimos que se le exima el 100% de las tasas a las familias de discapacitados y defendimos un presupuesto de más de 100 millones de pesos para el Programa de Lucha contra la Violencia de Género”, concluyó Gonzalo Beccar Varela.

“Estamos contentos porque en San Isidro logramos cuidar a los vecinos de la crisis inflacionaria. A pesar de la creciente inflación logramos que las tasas municipales no aumenten más de un 24%, muy por debajo de los valores proyectados para este año”, señaló el presidente del bloque de concejales del Frente Renovador, Gonzalo Beccar Varela.

