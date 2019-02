El objetivo es disuadir al agresor que incumple las medidas cautelares de no acercamiento, como así también posee una función preventiva.

Vanesa Albani, coordinadora jurídica de la Dirección de la Mujer de San Isidro, agregó: “Celebramos este dispositivo porque es un aporte más para la prevención de las víctimas. Desde nuestra Dirección las contenemos desde lo psicológico y jurídico. Quienes padecen este flagelo a veces no detectan la violencia. Es nuestro trabajo concientizarlas que están sufriendo violencia física, verbal, sexual o económica”.

El programa es fruto de un convenio entre el Ministerio de Justicia de Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia. Es implementado a través del Instituto Provincial de Género y Diversidad Sexual y el Servicio Penitenciario Bonaerense, que no sólo evita acercamientos, sino también, supervisa el efectivo cumplimiento de las medidas judiciales, como una restricción perimetral.