El gobernador de Salta, ya anotado en la carrera presidencial, comenzó a mostrarse en la Provincia, particularmente en la Primera Sección. Para eso, eligió el partido de Tres de Febrero, lugar en el que se mostró junto al concejal Gustavo Spalletti. Ambos compartieron una jornada de concientización sobre la problemática del Grooming, y luego caminaron por el centro comercial de Caseros.

El salteño Juan Manuel Urtubey desembarcó en la Primera Sección de la mano del concejal Gustavo Spalletti. Fue en Tres de Febrero, para ser el orador final del segundo Congreso Sobre Grooming y Políticas Públicas organizado por la asociación civil Seres, de la que forma parte el legislador.

En la jornada, realizada en Caseros, expusieron autoridades del Poder Judicial, de la Policía de la Ciudad, y también los responsables de las áreas de Infancia, Adolescencia y Familia y Género del gobierno de Tres de Febrero.

“Gustavo (Spalletti) trabaja mucho en estas cuestiones de tipo social, y para mi es importante que nosotros nos vinculemos y nos involucremos en una agenda concreta que le sirva a la gente. La lógica de la política que solo sirve a la política no sirve para la sociedad, por estoy acá compartiendo está iniciativa tan interesante”, señaló Urtubey.

“Nuestro desafío como dirigentes políticos es darle visibilidad a un tema como este que requiere el compromiso de todos”, remarcó, y analizó: “Estamos en un país donde cae la actividad económica y donde se pierde el empleo, y es cierto que estos temas tienen más visibilidad, pero la familia que sufre este drama necesita acompañamiento, porque este pasa a ser el principal problema para esa familia, más allá de la coyuntura que los rodee. Tenemos que trabajar en este tipo de problemas”.

En cuanto a su mirada sobre la situación del país, el gobernador consideró que “la Argentina tiene un problema serio, con una situación económica grave que está trayendo problemas sociales cada vez peores”. “Hay un Estado totalmente incapaz de resolver los problemas de la gente. Esto no se resuelve cambiando nombres, hay que cambiar el sistema de gobierno, con una forma diferente de gestión”, declaró.

“Tenemos que obligarnos a trabajar en consensos. La lógica de validarse a través de la pelea con el otro nos puso en el lugar que estamos, y este es un problema que se da casi históricamente”, remarcó. “Hay que generar gobiernos de coalición, con un presidente con menos poder que tenga que buscar gobiernos de unidad nacional, con gabinetes de coalición y negociar con un Congreso que tenga más responsabilidad”, señaló, e instó a “moderar la volatilidad que tiene la política argentina”.

Por otra parte, el salteño cuestionó el decreto de Extinción de Dominio firmado por el presidente, que fue rechazado por el peronismo en el Congreso. “Fue una irresponsabilidad, porque lo hicieron pensando en jugar a la política”, aseguró, y planteó que a Cambiemos “en el fondo no le interesa resolver los problemas de la gente”. “La modificación a normas que tienen que ver con procesos penales, dice la Constitución que tiene que ser por ley y no por decreto, entonces, pretender saltar eso y cuestionar la baja calidad institucional de otros, es una hipocresía que yo no tolero”, manifestó.

“La Argentina necesita que seamos serios. Si queremos recuperar realmente vienes de la corrupción o el narcotráfico tenemos que sancionar la ley en el congreso. El viernes empiezan las sesiones ordinarias en el Congreso, por lo que no había necesidad de violar la Constitución, y encima para hacer algo que es un disparate jurídico. Solamente quisieron hacer política”, subrayó.

Finalmente, ante la pregunta sobre la reunión entre la senadora Cristina Kirchner y el diputado Felipe Solá, Juan Manuel Urtubey indicó que “están trabajando en la construcción de un espacio político común, y está muy bien que se reúnan”. “Nosotros estamos planteando la construcción de un espacio político que busca darle una posibilidad a una enorme cantidad de argentinos que quiere que cambie el gobierno de Mauricio Maci y que no quiere volver al kirchnerismo”, afirmó.

“Ese porcentaje mayoritario de argentinos, que quiere un cambio de verdad, requieren de la fuerza política que estoy tratando de construir”, cerró.

A su turno, Spalletti expuso que “es un orgullo recibir al gobernador de Salta, no solamente porque comulgo con sus ideas, sino porque también entiendo que la sociedad reclama de nosotros los dirigentes que inauguremos la ventanilla propositiva”. “Si solo nos concentramos en ser relatores de la realidad, lo único que logramos en aumentar la angustia de la gente”, opinó, y hizo hincapié en generar, de cara a las elecciones, “una alternativa con propuestas” para salir de la situación actual.

Y respecto de su acercamiento a Urtubey, recordó que “yo entré como concejal por el espacio que conformaron Sergio Massa y José Manuel de la Sota en el año 2015”. “Ese espacio tenía esa mirada, la construcción de una alternativa diferente. Ese espacio hoy se integra a un espacio aún mayor que tiene que ver con muchos gobernadores, y para mi eso es un salto de calidad”, finalizó.

Promediando la charla, el mandatario y el concejal caminaron por el centro comercial de Caseros, y posteriormente fueron recibidos por el intendente Diego Valenzuela y por el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Iacovino.