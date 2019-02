Los conciertos y las presentaciones en vivo son una oportunidad para disfrutar la calidad interpretativa y el despliegue escénico de Soledad Villamil. Permiten no solo escuchar sino también ver y sentir como propias las imágenes y emociones contenidas en la letra, en la poesía y en la música. Cada canción es una historia, un cuento, un paisaje por donde pasea la imaginación. Y ese recorrido está marcado por los diferentes ritmos y climas musicales que hacen a la dinámica, al interés y a la emoción del espectáculo.

