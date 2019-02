“Aquellos que defendemos a los sectores populares tenemos la obligación de comprender la difícil realidad histórica que estamos viviendo como consecuencia de las políticas económicas nacionales y provinciales, que pulverizan los salarios con una inflación descontrolada, que intentan además precarizar el empleo y desprestigiar al trabajador del Estado. El ajuste no es una variable en mi gestión como intendente. En ese marco estamos haciendo estos anuncios que tienden a profesionalizar la carrera municipal, porque para nosotros modernizar el Estado es fortalecer las herramientas del ámbito público en beneficio de los derechos de las mayorías”, finalizó Sujarchuk.

“Estamos continuando un proceso de transparencia como no hay en toda la provincia de Buenos Aires y que hemos implementado el año pasado. Ese proceso es el que nos permite ponernos de acuerdo rápidamente con los representantes gremiales, porque en Escobar se premia a los empleados que más y mejor desempeñan sus tareas. Son ellos los primeros que deben sentirse orgullosos de ser trabajadores municipales porque doy fe de que se rompen el lomo por el bienestar de los vecinos de todo el distrito y que hacen mucho para que Escobar esté distinto”, explicó Sujarchuk, acompañado por el secretario general de la Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires, Oscar Ruggiero; el secretario general de la Seccional Buenos Aires del gremio UPCN, Carlos Quintana; y en representación del bloque gremial del Consejo Directivo Provincial de ATE, Oscar Sánchez.