“La recepción de los chicos es buena, y vemos que van formando grupos de amistades. A veces llegan traídos por los padres, preocupados porque están mucho tiempo solos en la casa o en la calle, y al principio hay un poco de resistencia, pero generalmente se integran en grupos de amigos, y eso nos trae muchas satisfacciones. Contamos también con una trabajadora social, una psicóloga en cada sede, y docentes para apoyo escolar. Lo que estamos buscando es que el chico tenga un espacio donde estar contenido y trabajar distintos temas, porque sabemos que la adolescencia es un momento bastante particular, entonces que haya alguien que lo escuche, lo comprenda, y un grupo de pares con hábitos sanos creemos que es importante”, finalizó.

