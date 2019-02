Y agregó: “Le quiero agradecer al intendente Leo Nardini y al Municipio por la atención y por el recibimiento. Estoy muy contento de estar acá. Y me reconforta saber que los más chicos aprenden a hacer canciones y cuentos con un lenguaje familiar, que se diviertan junto a sus papás y pasen una linda tarde. Muchas gracias a todos por el afecto”.

El domingo se realizó el cierre de este ciclo. El mismo estuvo a cargo de Luis Pescetti, escritor y músico argentino dedicado al público infantil. “Es la primera vez que vengo a Malvinas Argentinas y estoy muy agradecido por la invitación. Me sorprendió este hermoso lugar, con este predio impecable. Recorrí y visité muchos lugares, pero nunca vi un espacio como este, amplio, seguro, limpio, con sombra, con juegos y con familias tranquilas disfrutando con los más chiquitos de un momento hermoso y, lo más importante, gratuito”.