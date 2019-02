Se trata de una unidad de la línea 203. Ocurrió a metros de la Panamericana. No se registraron heridos. Cerca...

Respecto del convenio, el presidente del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, Carlos Kambourian, expresó: “Es muy importante la actividad que se le dé a esta herramienta. No dudo que Tigre será uno de los municipios que más utilice este programa”. Por su parte, Menehen señaló: “Para nosotros es un orgullo estar en Tigre. Desde el año 97 acompañamos al Hospital Garrahan con la Oficina de Comunicación a Distancia y no sólo trabajamos para el hospital sino para todos los hospitales del país. Esto es un granito más de arena”.