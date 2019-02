Con más de 400 metros cubiertos por gradas en ambos lados, la avenida Presidente Perón será un verdadero corsódromo que albergará a miles de familias como sucedió en los últimos años. También, se ubicarán once pantallas gigantes en distintos puntos del recorrido que harán las murgas para que el público no se pierda ningún detalle de todo lo que esté sucediendo. El escenario principal estará montado cerca de la fuente de agua, frente al Palacio Municipal.

