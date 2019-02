A su turno, Marcela Passo, diputada nacional y presidenta de la Comisión de Defensa al Consumidor del Usuario y la Competencia, expresó: “Los aumentos tarifarios que nos ha traído este gobierno son insostenibles, y no van de la mano de los incrementos salariales de los trabajadores, y mucho menos de los más vulnerables y jubilados. Las tarifas no pueden incrementarse por encima del coeficiente de variación salarial”.

Por su parte, la diputada Rocío Giaccone, explicó: “Estamos discutiendo en audiencia pública un aumento semestral del 30 por ciento cuando el aumento en realidad es del 60 por ciento anual. El gobierno se caracteriza por contarnos las cosas por la mitad. La audiencia pública termina convalidando lo que el presidente dice que tienen que ser los aumentos. Si la tarifa se midiera por costos reales, el mayor costo de las empresas es salario -que aumentó un 28 por ciento- ¿por qué entonces la tarifa aumenta un 60 por ciento? Porque los costos que aducen las empresas están inflados, no son reales y el gobierno garantiza así a las empresas ganancias del 80 por ciento, que la pagan los trabajadores, los comerciantes y las pymes”.

El presidente del bloque del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, aseguró: “Hoy más que nunca, ante la crisis económica que vive todo el país, creemos que el esfuerzo no debe ser sólo de los consumidores, sino también de las empresas el esfuerzo debe estar puesto en todas las dependencias que poseen los medios para eliminar otros costos que se cobran en la factura, principalmente el Estado. Se trata de montos que no están relacionados al consumo pero que se suman en la factura. Es necesario explicarle al ciudadano, que los impuestos que se gravan en las facturas de gas representan un 50 por ciento adicional a costo de lo que se cobra por consumir el servicio, entre ellos el Impuesto a las Transferencias Financieras conocido como ‘Impuesto al Cheque’, entre otros”.

En conferencia de prensa, los legisladores provinciales Rubén Eslaiman, José Luis Pallares, Rocío Giaccone, Juan Manuel Cheppi, Ramiro Gutiérrez, Jorge D’Onofrio, Javier Faroni, Fernando Carballo, Ricardo Lissalde y Blanca Cantero; y la diputada nacional y presidenta de la Comisión de Defensa al Consumidor del Usuario y la Competencia, Marcela Passo, le pidieron a la gobernadora que el esfuerzo lo haga la empresa y el Estado para no recaer siempre en el consumidor que paga en su factura de gas, casi un 30 por ciento de impuestos que van para el gobierno.

