Por último, Federico Achával concluyó: “Vamos a exigir precios justos y razonables para todos aquellos que día a día empujan para salir adelante y que están sufriendo las medidas de un gobierno que no quiere entender que con el bolsillo de la gente no va a poder pagar sus errores”.

Haciendo referencia a la situación local, el concejal dijo que “en Pilar lo vemos porque cada vez son más los comercios de los centros urbanos que se ven obligados a cerrar porque entre los servicios, el alquiler y la baja del consumo las cuentas no les dan. Y los que todavía se sostienen, tuvieron que achicarse porque pagan de luz lo mismo que les salía antes el sueldo de un empleado”.

“Lamentablemente, Cambiemos está haciendo que algo fundamental como la luz, el gas o el agua hoy sean cosas realmente inalcanzables en pymes, comercios, instituciones y familias. Pagar las cuentas se convirtió en un verdadero flagelo”, declaró Achával. Luego describió: “No se le puede pedir a un comercio que viene haciendo el esfuerzo de cubrir facturas de luz con un 3000% de aumento que enfrente una suba del 55% este año. No se puede pretender que en un hogar se termine pagando un 4000% más de gas que al comienzo de esta gestión. La gente ya no aguanta más”.

Achával: “La gente ya no aguanta más los aumentos de Cambiemos”