Al finalizar, Fernández le solicitó al presidente del Enargas “que procedan con sensatez y con responsabilidad, ni siquiera con sensibilidad social, y consecuentemente no autoricen el aumento solicitado por las distribuidoras”.

Por su parte, solicitó el acompañamiento del proyecto de ley de la diputada Magdalena Sierra, a fin de que la garrafa sea considerada un servicio público y la fijación de su precio no se rija por las leyes del mercado.

“Los usuarios no toleran más, porque ya fue demasiado. Un 2600 por ciento en los últimos 3 años es irracional, y en ese sentido instó a las empresas de gas a que sean ellos quienes hagan el esfuerzo, porque han ganado demasiado dinero”.

En ese sentido planteó, que se verifica un incremento sostenido de solicitudes de intervención por parte de los usuarios a fin de poder hacer frente al pago de las tarifas de los servicios públicos esenciales, haciendo especial mención a la situación en la cual los usuarios deben recurrir a entidades financieras informales a tasas usurarias no ya para refaccionar su casa o llevar a cabo un proyecto personal sino para cubrir las necesidades básicas y proveer a sus familias una vida digna.

