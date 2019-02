Y agregó: “El gobierno nacional no sabe ni quiere solucionar esta situación. Quienes queremos cambiar este modelo estamos convencidos de que podemos construir otro país, de la mano del trabajo, la educación, la producción y de un proyecto para los 45 millones de argentinos”.

Durante su presentación, el jefe comunal destacó: “Lo que estamos planteando es un país en el que se puedan pagar las boletas de luz y de gas con el trabajo de cada uno y no que nos corten los servicios porque las tarifas son abusivas e injustas”.

El encuentro reunió a intendentes, legisladores, gremios, cámaras empresarias, red de multisectoriales, asociaciones, defensorías, pymes y clubes de barrio para decirle no a los aumentos del gobierno nacional.