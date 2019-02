Ocurrió anoche en José C. Paz. Según testimonios, el hombre, un vendedor ambulante paceño, fue acusado...

Se trata de una unidad de la línea 203. Ocurrió a metros de la Panamericana. No se registraron heridos. Cerca...

El enfrentamiento entre los de la Torre y el funcionario nacional tiene otro capítulo. “Tan ocupado en defender el aborto, @RubinsteinOk se olvidó de sus responsabilidades: Hace 6 meses que @msalnacion no entrega leche. ¿Los derechos de los chicos no cuentan?”, escribió en la red social del pajarito el hermano del ministro bonaerense.

En el debate en torno a la legalización del aborto, Rubeinstein había señalado que no se podía soslayar su existencia y que de ser promulgada la ley, sería beneficiosa para la salud pública, expresiones que generaron el rechazo del ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal, Joaquín de la Torre, quien criticó la exposición que realizó el ahora secretario de Salud de la Nación, a la que calificó como triste y tendenciosa.

Las diferencias en el marco de las ideologías en el seno del oficialismo generan chisporroteos que sin dudas afectan a la gestión, y para muestra de eso, el tuit del secretario de Salud de San Miguel, Pablo de la Torre, quien acusó a su par nacional, Adolfo Rubinstein, de no entregar leche desde hace meses.