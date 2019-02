“La esencia del peronismo es frentista, por eso debemos garantizar la formación de un gran frente electoral, organizado y abierto”, dijo Gray al respecto de la estrategia electoral. Y sobre la construcción de una plataforma programática, el intendente de Esteban Echeverría adelantó que se está trabajando “en 10 ejes junto a 15 universidades nacionales y equipos técnicos, para presentar una propuesta seria y no improvisar como este gobierno”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com