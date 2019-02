El hombre fue arrastro, golpeado salvajemente, expuesto y humillado. A pocos metros, la madre de su hijo que lo acusó de ser un secuestrador. José C. Paz, tierra de nadie, donde los agresores, fácilmente identificables gracias a los videos de celulares, tuvieron tiempo de sobra para hacer injusticia por mano propia.

Ocurrió anoche en José C. Paz. Según testimonios, el hombre, un vendedor ambulante paceño, fue acusado por una mujer de haberle robado a su hija, por lo que fue linchado por una muchedumbre. Resultó ser su hija, a la cual la madre no le permitía ver.

Su ex mujer lo acusó de ‘robachicos’ y los vecinos de José C. Paz lo lincharon