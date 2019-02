Y Susana agregó: “Estos disfraces son un reciclaje de lo que teníamos, y la idea no era disfrazarnos, pero dijimos vamos, estamos jugando. Más de lo que vivimos en la colonia no podemos pedir. Uno viene acá, tiene amigos de la misma edad, se juega, se viene a la pileta, la pasamos hermoso”.

En cuanto a los protagonistas de la jornada, Magdalena destacó; “No se puede pedir más, con la edad que tenemos, vivir esto no era ni soñado. Estar una semana pensando en lo que va a hacer y lo que se va a poner, todo es un combo hermoso para nosotros”.

“Tenemos colonia de tercera edad durante la temporada de verano, con alrededor de 350 abuelos cada día, que vienen de distintas partes de San Fernando. Y para que puedan acceder, se los traslada con transporte del Municipio, y algunos vienen en forma particular, para compartir un día de pileta, actividades recreativas y deporte durante la temporada de verano que está prácticamente finalizando”.