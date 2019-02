Por último, el jefe comunal anunció que “el Municipio de Tres de Febrero va a proveer kits escolares para el arranque de clases a todos los chicos de las escuelas primarias del distrito”. “Lo vamos a hacer directamente con las escuelas, en articulación con la Provincia, porque queremos discrecionalidad y transparencia. No queremos que nadie venga y reparta esto en los barrios, queremos que sea un derecho”, remarcó, y afirmó: “En este contexto económico, buscamos acompañar a las familias laburantes”.

“Entendemos los reclamos docentes, que van hacia no perder poder adquisitivo, que es la misma inquietud de todos los argentinos. Confío en que este año va a ser mejor que el anterior en materia económica, y también creo que, con los recursos limitados que tiene la Provincia, la gobernadora y su equipo van a hacer un gran esfuerzo para que las clases arranquen el mismo 6 de marzo o lo antes que se pueda”, agregó, y llamó a “discutir salarios siempre con los chicos dentro de la escuela”. “Por ahora hubo una sola reunión paritaria, y allí la Provincia ya demostró una gran vocación de buscar un acuerdo, acomodando su propuesta a la evolución inflacionaria, por eso estoy convencido que se hará el máximo esfuerzo para que las clases comiencen”, completó.

Siguiendo con el tema educativo, el hombre de Cambiemos instó a que las clases empiecen el 6 de marzo. “La gobernadora está haciendo un gran esfuerzo, y se verá en los próximos días, para acompañar a los docentes económicamente desde una mirada muy razonable, tanto en lo que es este año como en algunas diferencias que pudieron quedar del 2018”, aseveró. “No va a haber razones para que no empiecen las clases, por eso bregamos para que haya un buen inicio de clases, con edificios en condiciones, y se cumpla el calendario escolar y los 180 días de clases, algo que es una política de Estado, más allá de las diferencias gremiales que puede haber con el sindicalismo o con la política partidaria”, sostuvo.

Asimismo, Valenzuela aclaró que “desde el gobierno municipal, a pesar que no administramos las escuelas, trabajamos en equipo con la Provincia y destinamos el Fondo Educativo para obras muy importantes”. “En este momento hay en ejecución 28 obras, todas orientadas a que haya seguridad y puedan comenzar las clases como corresponde. Esto se suma a otra veintena de obras que se hacen con fondos de la Provincia, y administra el Consejo Escolar, que apuntan a lo mismo, a que haya un buen comienzo de clases”, amplió.

“Recorrimos está escuela en la que se trabajó mucho y se finalizó una obra importante de gas”, señaló el intendente. “Muchos padres, y la comunidad educativa en general, estaban preocupados por la situación de gas de la escuela, por eso hicimos toda la instalación de gas a nuevo”, añadió, y reveló que las antiguas conexiones no estaban sujetas a las normas de seguridad vigente ni había planos. “Ahora hay una obra hecha con idoneidad”, enfatizó.