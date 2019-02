“Macri, usted no tiene vergüenza, deshonra la investidura presidencial. Durante su gestión los servicios públicos aumentaron: Electricidad: + 3.624%; Gas: + 2.401%; Agua corriente: + 1.025%; Colectivo: + 494%; Tren: + 601%; Peajes: + 1.118%”, refutó con dureza el intendente peronista de Escobar, con el hashtag #BastaDeTarifazos.

Macri había tuiteado: “Son muchas las cooperativas eléctricas que le suman a las boletas de electricidad gastos que no corresponden al consumo de los usuarios. La lista de agregados es escandalosa y va desde las tasas municipales, la televisión digital o los postes, hasta sepelios o el pavimento”.

