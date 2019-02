Parece ser que además del gusto por la buena comida, los argentinos también le damos importancia al postre: ni más ni menos que el delicioso y universal helado. Los pedidos de helado por kilo, postres y tortas heladas van en aumento en nuestro país y nadie puede resistirse. La amplia variedad de heladerías con sus cientos de sabores de cremas, frutas y extraordinarias combinaciones llegan también al delivery. Después de comer alguno de los platos anteriores ¿Cómo decirle que no a un postre?

Podemos hablar de fast food pero no por ello dejar atrás a nuestras clásicas minutas. Comer un lomito en familia o con amigos es ocasión especial para muchos, sobre todo en las noches de verano. El sándwich más argentino de todos es uno de los favoritos al momento de pedir comida, con abundante carne de lomo, mayonesa casera o chimichurri, huevo frito y jamón y queso… Siempre es buen momento. Desde tradicionales rotiserías hasta cadenas de comida se han especializado en ofrecer el plato argentino por excelencia. Eso sí, siempre acompañado de papas fritas.

La ola de inmigración italiana no sólo trajo sus expresiones y costumbres sino también las tradiciones gastronómicas. De allí que resulte indiscutible la presencia de la pizza que, además de ser deliciosa y versátil es una receta práctica y económica. Lejos ya de la simple fórmula original de masa, tomate y mozzarella, la oferta actual de las pizzerías se ha expandido y diversificado. Las hay para todos los gustos, con verduras asadas o frescas, con fiambres y hasta con frutas. Algunas marcas se han arriesgado creando combinaciones propias para distinguirse y ya no solo hay restaurantes sino que gana la comodidad de pedir pizzas por delivery desde el celular .