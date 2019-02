A su vez, la gobernadora Vidal remarcó que la obra en el río Salado “es un orgullo” porque “ya no son carteles ni promesas ni anuncios, se puede ver, es una realidad”. “Hay más de 300 obras hidráulicas empezadas y terminadas durante este mandato, y hay otras 150 en ejecución”, sostuvo.

“No tienen manera de producir la cantidad de alimentos que necesitan para su población. Y no tienen mejor socio que la Argentina para ayudarlos” tanto en la elaboración de sus propios alimentos como en venderles otros productos.

Puso de relieve que la obra hídrica “reincorporará más de un millón de hectáreas a la producción” y llevará alivio en forma directa a 200 mil vecinos “que no van a volver a sufrir cuando ven que se larga a llover”.

Dijo que eso “se refleja en el presupuesto público, en la honestidad, diciendo la verdad, no mintiéndole más a la gente de que las cosas pueden ser gratis y que al final las pagamos todos y mal”.

Remarcó que a partir de diciembre de 2015 los argentinos “empezamos a comprender algo elemental, que lo entendimos siempre en nuestras casas, pero que en la política llevó a una confusión permanente: no se puede gastar más de lo que uno tiene, no se puede vivir de prestado”. “Eso lo estamos empezando a ordenar”, subrayó.