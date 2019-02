Por último, Mauricio, de 12 años, dijo: “La pasé muy bien junto a mis compañeros, me divertí mucho. La pileta y jugar al fútbol es lo que más me gusta, espero venir todos los años”.

Felisa se acercó junto a su hija Jazmín y opinó: “La pasamos muy bien estas vacaciones, no nos podemos quejar. Es la primera vez que traemos a la nena a la colonia. Muy lindo el ambiente, el lugar que es amplio y los profesores son geniales”.

En el marco de una jornada llena de diversión, Jésica, mamá de Rafa, comentó: “Mi hijo vino los dos meses y la pasó excelente. El ‘poli’ está espectacular, vengo a veces a nadar y me encanta que esté todo el mundo”.

El diputado provincial Juan Andreotti acompañó el último día de actividades de verano en los distintos polideportivos del distrito. “Esperamos que hayan estado a gusto, a los chicos les ha permitido disfrutar, a los padres seguir con sus trabajos y a muchos que no pudieron irse de vacaciones tener un lugar donde recrearse, hacer amigos y ganar valores con un excelente grupo de profesores”, sostuvo el legislador.