“Estamos muy contentos porque el Municipio se acerque al barrio. Me acerqué con los chicos por el tema de las vacunas y el control de peso. Estamos muy agradecidos con todo lo que está haciendo el intendente Julio Zamora y nos sentimos orgullosos por ver tanto progreso”, comentó Mabel, vecina de la zona.

Entre los servicios ofrecidos, el área de Salud se hizo presente con su móvil sanitario de Odontología, el calendario de vacunas, chequeos de peso y presión arterial y la realización del test rápido de HIV. Además, no faltó el móvil de Zoonosis para brindar a las mascotas vacunaciones, castraciones y desparasitaciones.