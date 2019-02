En un comunicado del espacio de Argüello, donde lo definen como “el único precandidato a jefe comunal claro y definido”, señalan que el dirigente gremial afirmó que “se llegó a la conclusión de que vamos a seguir trabajando por la unidad, y si no es posible, nos encontraremos juntos en una PASO, en la que nuevamente demostraremos el proyecto cuantitativo y cualitativo que construimos para hacer un Tres de Febrero para todas y todos”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com