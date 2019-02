En tanto, el sábado 2, a la misma hora se inaugurará el festejo en las calles de Pilar, en la ex Ruta 8 y Tratado del Pilar. Abrirá Hadas y Duendes y le seguirán Los Mimosos, Los Ambiciosos de Zelaya, Los Duraznitos de Zelaya, Comparsa Mainumbi, Auténticos Dueños del Ritmo, Los Emperadores del Carnaval, Ritmo y Elegancia, Los Dueños del Sonido y Los Auténticos Soñadores.

