“El vecino está feliz si puede saber que sus hijos están bien contenidos, tenemos que trabajar para eso. Si bien no es responsabilidad directa de San Fernando, los hijos de nuestros vecinos asisten a las escuelas y tenemos que estar presentes generando mejores condiciones, ayudándonos entre las distintas instancias gubernamentales para que todo funcione”, finalizó Alicia Aparicio.

“Este año hemos comenzado la construcción de cinco aulas en jardines maternales. Desde el 2012 venimos pidiendo al Ministerio de Educación que nos completen parte de la matrícula en aulas o en jardines nuevos y no lo han hecho. Nos hemos puesto manos a la obra construyendo cinco aulas, lo que se traduce en una matrícula de 250 chicos que este año van a poder acceder a una vacante. En el caso de sala de 4 y 5 años es obligatorio”, agregó.