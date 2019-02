Consultado sobre lo sucedido, el Secretario de Seguridad Ciudadana de Morón, Bernardo Magistocchi, explicó: “Tener un Centro de Monitoreo con tecnología y recursos nos permite trabajar en equipo y con todas las fuerzas. Esa fue la idea del Intendente Tagliaferro al construirlo; además de seguir las cámaras nos permite coordinar este tipo de operativos”. “Lo más importante es que nuestra vecina no sufrió lesiones de gravedad”, remarcó.

Minutos más tarde, los Bomberos Voluntarios comenzaron a extinguir las llamas al tiempo que auxiliaban a la mujer, quien continuó siendo atendida por el SAME, ya que padeció una leve descompensación. Poco después, consiguieron terminar con el incendio, originado a partir de un desperfecto en la instalación eléctrica.

A partir de la inmediata coordinación del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de Morón, los Bomberos Voluntarios salvaron a una mujer durante un incendio que tuvo lugar en su casa, ubicada en Castelar. También, logrando apagarlo rápidamente.

El COM supervisó el rápido accionar de los Bomberos Voluntarios y del personal del SAME y así salvaron a una vecina cuando se quemaba su casa a causa de un desperfecto en la instalación eléctrica. El fuego fue sofocado completamente y la vecina está fuera de peligro.

Se incendió una casa en Castelar: Los Bomberos y el SAME asistieron a una mujer afectada