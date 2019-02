Esta etapa tiene una mayor complejidad porque en la intersección con Alem existe una Planta Reguladora de Presión perteneciente a la empresa Gas Natural Ban, imprescindible para la normal distribución de gas en los hogares de toda la zona. Su corrimiento hacia el cañadón del ex ferrocarril Urquiza extenderá en varios meses la duración habitual de una construcción de una avenida.

