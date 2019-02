Las colonias de verano continúan disfrutando a pleno en San Fernando, los niños, abuelos y personas con discapacidad vivieron una jornada inclusiva de Remo y Kayak en la pileta del Polideportivo Náutico, ubicado en 9 de Julio y el Río. Las actividades de temporada concluyen en todos los polideportivos el 22 de febrero.

En febrero continúan las colonias de verano del Municipio de San Fernando, donde miles de chicos de 3 a 13 años de edad, adultos mayores de 65 y personas con discapacidad disfrutan una temporada llena de diversión y actividades recreativas de campo y de pileta. Todo en un ambiente seguro y con instalaciones de primer nivel de los polideportivos distribuidos por toda la ciudad.

En esta oportunidad, cientos de chicos, adultos mayores y personas con discapacidad vivieron una jornada distinta en la pileta, donde tuvieron clases de Remo y Kayak para iniciarse en el deporte y poner a prueba los conocimientos adquiridos en la colonia de verano.

La subsecretaria de Deportes, Ana Aused, estuvo presente en el Polideportivo Náutico, donde chicos y adultos disfrutaron la jornada de kayak inclusivo en la pileta. “Aquí funciona la Escuela de Remo y Canotaje, los chicos ya habían tenido esta propuesta durante el verano y ahora incluimos a las colonias de tercera edad y la de personas con discapacidad. La idea de la jornada es que los vecinos se aproximen por primera vez al deporte y conozcan otras posibilidades dentro del agua”.

Por su parte, Daniela Bordón, regente del Polideportivo Náutico, detalló las características de la actividad: “Debido a que compartimos todo el verano la colonia con abuelos y el área de Discapacidad, se nos ocurrió incorporar una actividad que desarrollamos durante el año en el Poli, para que todos tengan el acceso a este deporte. Estamos contentos por haber realizado esta hermosa actividad donde pudimos disfrutar y poner a prueba todo lo que aprendieron en la colonia”.

Los abuelos también opinaron sobre la actividad en el agua. Por ejemplo, la vecina Stella dijo: “Es una experiencia muy linda y nos divertimos mucho. Es la primera vez que hago Kayak y me encanta. Hemos compartido otras actividades con los chicos y me parece fabuloso que se pueda integrar así las distintas edades”. Por su parte, Nilda consideró: “La estamos pasando muy bien, en enero y febrero hicimos muchas actividades como Yoga, Caminata, Gimnasia, Natación y ahora Kayak. Soy maestra jubilada de chicos especiales y estar compartiendo una actividad con ellos me parece una buena política inclusiva”.

Los chicos celebraron la oportunidad de asistir a las colonias de verano de San Fernando. Nicolás comentó: “Es muy divertido hacer Kayak, me encanta este ‘poli’ en el río, vengo hace tres años ya y me gustan mucho las clases”. Por su parte, Thiago expresó: “Es una buena experiencia, ya había hecho clases en el río, pero en la pile nunca. Espero seguir viniendo a este poli todos los veranos”.

Lucas integra la colonia de personas con discapacidad y también opinó acerca de la jornada: “Me gusta venir a la colonia y hoy nos metimos al agua con el Kayak. Me gusta estar en el ‘poli’ jugando con mis amigos”.