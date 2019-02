“Nos contaban que hace muchísimos años les decían que la calle estaba asfaltada, que ya habían perdido las esperanzas de ver esta arteria pavimentada. Les agradecemos la paciencia, en tres años hicimos un giro importantísimo con respecto a obra pública descentralizada. Y les pedimos que sigan teniendo fe, que ya vamos a llegar a los lugares que no hemos podido llegar. Seguiremos trabajando y poniendo el corazón para seguir adelante y que eso se realice”, finalizó Leo Nardini.

El jefe comunal afirmó: “Los vecinos de esta cuadra se sentían olvidados. Era un trabajo que había que hacer, es parte de la recuperación del espacio público y de brindar conexión a las familias. Durante esta recorrida me fui encontrando con gente que tiene diferentes discapacidades y cuando llovía las ambulancias no podían entrar, todo se les hacía más complejo. Cuando esto esté terminado, generará un acceso troncal muy importante para brindar facilidad y completar las tramas que nos quedan pendientes”.