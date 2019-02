En relación a la intervención que la Comuna realiza en el establecimiento, explicó: “Es una escuela que está siendo hecha a nueva, con todo reparado y todos los muebles, escritorios y pizarrones nuevos. Realmente estamos orgullosos de la puesta en valor que llevamos a adelante. Y en mi caso en particular, aquí tengo un sentimiento especial porque es donde vine a estudiar de chico”.

Luis Andreotti, intendente de San Fernando, supervisó los trabajos de renovación de la Escuela Primaria 9, ubicada en Ingeniero White 1147, en Victoria. “Estamos muy contentos por todos los avances que ya tiene la obra. Queremos felicitar a la empresa contratista por el esfuerzo ya que estamos haciendo la reparación de 19 colegios en un término de dos meses y medio. No queremos que haya todavía obreros trabajando cuando los chicos estén en clase. Quiero también destacar al personal municipal y las arquitectas”, afirmó.