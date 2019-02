Por su parte, Achával afirmó además que “los vecinos de Pilar merecen saber cuántos casos más como este o de gravedad similar existen y cuál es el estado de situación para cada uno”. “Todos sabemos que son muchas las madres que día a día ingresan al Meisner y corresponde que se les den las garantías y derechos básicos como lo son ir a dar a luz, registrar la identidad del recién nacido y que no haya forma de que todo esto sea vilmente alterado”, remarcó.

En la mañana de hoy, desde el bloque Frente Pilarense presentaron un pedido para convocar a sesión extraordinaria para interpelar al intendente Nicolás Ducoté a que dé explicaciones al Concejo Deliberante. “Es necesario que se sepa en qué fecha toma conocimiento el intendente del caso, y en qué fecha se realiza la denuncia en la Justicia. Además de la denuncia en la Justicia, ¿cuáles fueron las medidas tomadas desde el Ejecutivo Municipal para asegurar que una cosa semejante no pueda volver a ocurrir?, ¿quiénes son los funcionarios jerárquicos que, además del intendente, tienen responsabilidad ejecutiva sobre lo que pasó?, y ¿qué relación existe entre este caso y la reciente renuncia de la secretaria de Salud del Municipio?”, plantearon los ediles.