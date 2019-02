Bajo el lema “Basta de tarifazos”, el evento se desarrolló junto a una convocatoria interesada en la cuestión. El lugar fue la plaza Manzanares, de Villa Bosch, donde se planteó que “las tarifas son un derecho y no una mercancía”, en vistas a una convocatoria para el día 26 de febrero, en el marco de la audiencia pública nacional.

This site is protected by wp-copyrightpro.com