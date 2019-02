Sergio Ortiz, vecino de Villa La Ñata, dijo: “Lo que hicieron con la construcción de la plaza es algo muy bueno. Me parece muy interesante la particularidad que hayan colocado un tótem de seguridad ante cualquier hecho delictivo”. Por su parte, Patricia Miccio, soslayó: “Me parece bárbaro que los chicos tengas lugares para divertirse y donde estén contenidos. Ojalá podamos cuidarla entre todos”.

Previo al tradicional corte de cinta, el intendente entregó una plaqueta conmemorativa a la familia de Luis Alberto Pereyra alusiva a la inauguración de la plaza, bautizada así en honor al soldado y vecino de la localidad, quien combatió en defensa de la Patria en la gesta de Malvinas. Luego, se realizó un minuto de silencio y se descubrió una placa con el nombre del ex combatiente.

“Las autoridades de la Provincia deben entender que los maestros tienen un retraso del 20% en los aumentos salariales, porque otorgaron un incremento del 30% y la inflación fue del 50%. Los vecinos tienen que saber eso porque si no pareciera que las organizaciones sindicales están obstruyendo el comienzo de clases. La gobernadora quiere provocar un enfrentamiento con los docentes dejando a la deriva la educación de nuestros hijos”, expresó Zamora.