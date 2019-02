El intendente Nicolás Ducoté recorrió la obra, y conversó con los trabajadores a cargo de las remodelaciones. Al respecto, dijo: “Tenemos un plan ambicioso, no solo de mantenimiento, sino también para lograr cosas nuevas, como hemos hecho en otros Centro de Desarrollo Infantil también. Hacemos estas inversiones pensando en que todas las oportunidades que les damos a los chicos durante los primeros años de vida, tendrán un impacto en el resto de su carrera educativa”.

