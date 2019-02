Y explicó: “Elegimos plantar Fresnos porque es un árbol amigable con la vida urbana, cuyas raíces no destruyen las veredas. Además, dan buena sombra y tienen capacidad para soportar vientos fuertes”.

