Luego de la recorrida, ambos estuvieron en la fábrica de bolsas reciclables New Bag, ubicada también en la localidad de Morón. Esta empresa forma parte de una compañía de marketing que, a mediados de 2017 incursionó en la fabricación de bolsas ecológicas. Con mucho esfuerzo lograron importar máquinas desde China que les permiten una mayor variedad de tipos y eficacia en la realización de sus productos, que son destinados a los comercios y al público en general.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires y el intendente compartieron la mañana de ayer supervisando la obra de la cuenca French-Azcuénaga y visitando la empresa New Bag, que realiza bolsas reciclables ecológicas.

Tagliaferro y Vidal recorrieron obras en Morón y visitaron la fábrica New Bag