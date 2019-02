La madre vive en Guernica y fue asistida en el Meisner durante el parto. Ante su voluntad de no querer quedarse con el bebé, una partera, cuya identidad ha sido reservada, recibió dinero de una mujer de Salta que posteriormente se llevó al chico a esa provincia.

